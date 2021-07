(Di giovedì 8 luglio 2021) Sì alla nuova, ma con qualche modifica rispetto allo schema inizialmente volutoministra Cartabia. Stretta sui tempi delle indagini preliminari e sul rinvio a giudizio. Ma anche incentivo della giustizia riparativa e delle, nonché criteri chiari per le priorità della trattazione delle inchieste che, però, non saranno stabiliti dal Parlamento. Dopo una giornata particolarmente complicata - in cui si è rischiato lo strappo con i 5 stelle sulla- è arrivato intorno20.30 il via libera del Consiglio dei ministri alla ...

Corriere : Giustizia, ecco il piano di Cartabia: stop alla prescrizione dopo il primo grado, poi tempi stretti - fanpage : ULTIM'ORA Voto ai 18enni, c'è il sì definitivo del Senato. - HuffPostItalia : Ecco la riforma del processo penale: dalla prescrizione alle pene alternative, cosa prevede - Darshan_tweet : RT @zacchiro: Ricordate le campagne mediatiche di molti giornali italiani (@repubblica in testa) al momento della riforma europea del #copy… - alkampfer : RT @zacchiro: Ricordate le campagne mediatiche di molti giornali italiani (@repubblica in testa) al momento della riforma europea del #copy… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco riforma

Poi bisognerà mettere mano alladel Csm.perché Draghi e Cartabia hanno deciso di portare in Cdm il pacchetto di emendamenti del governo sul processo penale. Il passaggio in Consiglio ...C'è poi bisognerà mettere mano alladel Csm....La contrarietà del M5s, che non voleva vedere intaccate le norme sulla prescrizione introdotte dalla riforma forcaiola di Alfonso Bonafede. Il ruolo della Lega è di portare equilibrio in questo govern ...Il M5S si asterrà in Consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia penale, primo punto all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 17 e capitolo molto delicato per la maggio ...