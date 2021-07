Ecco i convocati di Mou, sorprese fra gli esuberi: Pedro e Kluivert fuori dai 27 (Di giovedì 8 luglio 2021) Primi convocati ufficiali per Josè Mourinho da allenatore della Roma. Al termine del primo allenamento il tecnico portoghese ha diramato la lista dei 27 giocatori che lavoreranno con lui fino al 25 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Primiufficiali per Josè Mourinho da allenatore della Roma. Al termine del primo allenamento il tecnico portoghese ha diramato la lista dei 27 giocatori che lavoreranno con lui fino al 25 ...

Advertising

PBPcalcio : Ecco come la #Germania ha presentato la rosa dei convocati per #Tokyo #Holly #Benji #CapitanTsubasa - sportli26181512 : Ecco i convocati di Mou, sorprese fra gli esuberi: Pedro e Kluivert fuori dai 27: Ecco i convocati di Mou, sorprese… - MourinhoNews77 : RT @CorSport: #Roma, ecco i convocati per il ritiro: out #Pedro, #Santon, #Fazio e #Pastore ?? - Gazzetta_it : #Roma, ecco la lista dei 27 convocati di Mourinho - CorSport : #Roma, ecco i convocati per il ritiro: out #Pedro, #Santon, #Fazio e #Pastore ?? -