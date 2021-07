Diritti tv Serie A, DAZN: “Istruttoria su accordo con TIM? Siamo tranquilli” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Abbiamo appreso stamattina dell’apertura dell’Istruttoria sull’accordo con TIM. Siamo tranquilli del nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato”. Sono queste le parole di Veronica Diquattro, Chief Customer Innovation Officer di DAZN, all’interno dell’evento di presentazione del nuovo team di DAZN per la prossima stagione. “L’obiettivo di DAZN è soddisfare la passione degli sportivi e lo potranno fare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza di ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “Abbiamo appreso stamattina dell’apertura dell’sull’condel nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato”. Sono queste le parole di Veronica Diquattro, Chief Customer Innovation Officer di, all’interno dell’evento di presentazione del nuovo team diper la prossima stagione. “L’obiettivo diè soddisfare la passione degli sportivi e lo potranno fare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza di ...

Agenzia_Ansa : L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supp… - fattoquotidiano : Diritti tv, l’Antitrust avvia un’istruttoria sull’accordo tra Tim e Dazn per la Serie A: “Possibili distorsioni del… - MediasetTgcom24 : Diritti tv Serie A, l'Antitrust apre un'istruttoria su Tim e Dazn #Dazn - Carmela_oltre : RT @RaiTre: Una nuova serie di reportage sulla violazione dei diritti umani nel mondo. Le realtà impenetrabili, ambigue in quei paesi ditta… - sportface2016 : #SerieA Diritti tv, i vertici di #DAZN non sono preoccupati in seguito all'apertura dell'istruttoria sull'accordo… -