Covid | ultime news La variante Delta spinge i contagi in Europa Risale curva in Italia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 32.500 casi nelle24 ore nel Regno Unito. La Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, nel nostro Paese il tasso di posivitità sale allo 0,8%. Si ferma poi il calo delle terapie intensive, invariate a 180, calano i ricoveri ordinari (-37). Il commissario Figliuolo chiede corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali. I Giochi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico

Advertising

fanpage : Torna forte la paura Covid nel Regno Unito - Corriere : La Francia: «Evitate vacanze in Spagna e Portogallo, situazione preoccupante» - fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - infoitinterno : Nessuna vittima in Sicilia ma raddoppiano i nuovi casi Covid, 219 nelle ultime 24 ore - GazzettinoL : Notizie flash del 9 luglio 2021 Covid, nelle ultime 24 ore 1.394 nuovi casi. 13 decessiTasso di positività allo 0,8… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Il Sole 24 ORE

In Gran Bretagna picco stabile oltre quota 32.500 per i contagialimentati dalla variante Delta. Nelle24 ore sono stati infatti registrati 32.551 casi. I morti giornalieri sono 35, mentre sono 200 in più le persone ricoverate. Mercoledì i contagi ...Oltre 32.500 casi nelle24 ore nel Regno Unito. La Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, nel nostro Paese il tasso di posivitità sale allo 0,8%. Si ferma ...280.980 casi, 3.239 decessi, 262.677 guariti, 15.064 malati. Dati del 7 luglio 2021. Il Venezuela ha raggiunto 280.980 casi di SARS-CoV-2 ...In Gran Bretagna picco stabile oltre quota 32.500 per i contagi Covid alimentati dalla variante Delta. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 32.551 casi. I morti giornalieri sono 35, mentr ...