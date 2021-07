Covid, Iss: “Vaccini approvati proteggono da tutte le varianti” (Di giovedì 8 luglio 2021) Per quanto riguarda l’impatto delle varianti del coronavirus sull’efficacia delle vaccinazioni anti-Covid, “i primi studi affermano che il ciclo completo dei 4 Vaccini già approvati rimane protettivo nei confronti di tutte le Voc (varianti che destano preoccupazione, ndr), mentre diminuisce l’efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose”. Lo sottolinea l’Istituto superiore di sanità (Iss), nella sezione ‘Faq’ sul proprio sito. “Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione – aggiunge l’Iss – non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro. Tuttavia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Per quanto riguarda l’impatto delledel coronavirus sull’efficacia delle vaccinazioni anti-, “i primi studi affermano che il ciclo completo dei 4giàrimane protettivo nei confronti dile Voc (che destano preoccupazione, ndr), mentre diminuisce l’efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose”. Lo sottolinea l’Istituto superiore di sanità (Iss), nella sezione ‘Faq’ sul proprio sito. “Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione – aggiunge l’Iss – non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro. Tuttavia, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - Anna85706342 : RT @ImolaOggi: L’Istituto di sanità non vuol comunicare quanti vaccinati hanno preso il Covid. Il dato, cruciale per capire se stiamo sconf… - Alessia39239025 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: varianti Delta e Kappa in aumento, focolai in Italia #variantedelta - fisco24_info : Covid, Iss: 'Vaccini approvati proteggono da tutte le varianti': L'Istituto assicura: 'Ciclo completo rimane effica… - italiaserait : Covid, Iss: “Vaccini approvati proteggono da tutte le varianti” -