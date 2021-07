Calciomercato | Spalletti su Emerson Palmieri | “L’ho chiamato? Può essere”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Lucianoparla dieddurante la conferenza stampa di presentazione. Al Konami Center di Castel Volturno, il tecnico del Napoli viene tirato in ballo anche sulle questione di mercato.ha detto di aver fatto i complimenti a Insigne e Di Lorenzo per le prestazioni fatte in Nazionale, è così che tra i giornalisti viene chiesto: “Haanche?” Non si è fatta attendere la risposta diche ha detto: “In questo momento non mi sembra opportuno parlare di questo, ma ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - AleStile_94 : Comunque un paio di frecciatine ad Adl su Insigne e il calciomercato. É evidente che sarà l'allenatore del Napoli a vita... #Spalletti - ZonNapoli : #calciomercato #sscnapoli Parla #Spalletti 'Può succedere di tutto' - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Spalletti LIVE: '#Napoli città dei miracoli, rientrare in #Champions la mia ossessione. Ho parlato con #Insigne...' https://… - cmdotcom : #Spalletti LIVE: '#Napoli città dei miracoli, rientrare in #Champions la mia ossessione. Ho parlato con #Insigne...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spalletti

Commenta per primo È il giorno della presentazione ufficiale di Luciano. Il nuovo allenatore del Napoli parla in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti al Konami Training Center di Castel Volturno: PROGRAMMA - 'Restiamo qui per i ...La presentazione di Lucianocome nuovo allenatore del Napoli: le parole del tecnico degli azzurriConferenza stampa di presentazione per Luciano. Il tecnico del Napoli parte con le modalità del ritiro: 'Faremo un paio di giorni qui per test e tamponi Covid. I Nazionali verranno a Dimaro, gli italiani a Castel di Sangro. Mertens avrà ...Il rapporto Spalletti-Totti continua ad alimentare polemiche nonostante ormai siano quattro gli anni passati dall’addio dell’ex capitano giallorosso. Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di ...È il giorno della presentazione ufficiale di Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore del Napoli parla in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti al Konami Training Center di ...