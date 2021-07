Borsa Italiana oggi: Milano a picco. Timori per la variante Delta (Di giovedì 8 luglio 2021) Giornata da brividi a Borsa Italiana . Piazza Affari e i listini europei sono sotto pressione in attesa delle decisioni della presidente Bce Christine Lagarde che in conferenza stampa illustra la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Giornata da brividi a. Piazza Affari e i listini europei sono sotto pressione in attesa delle decisioni della presidente Bce Christine Lagarde che in conferenza stampa illustra la ...

Advertising

luigiscorca : RT @scarlots: E mentre in Italia fioccano le Opa per uscire dalla Borsa (e U-power si ritira), chi vuole quotarsi sul mercato azionario va… - scarlots : E mentre in Italia fioccano le Opa per uscire dalla Borsa (e U-power si ritira), chi vuole quotarsi sul mercato azi… - Nihilsubsolen : #repubblica #sole24ore #fattoquotidiano #Corriere @repubblica @sole24ore @fattoquotidiano @Corriere #COVID19 in… - ForexOnlineMeIt : BORSA ITALIANA OGGI/ Stellantis a -3,2%, Inwit a -0,4% (8 luglio 2021) - dal1472al : BORSA ITALIANA OGGI/ Stellantis a -3,2%, Inwit a -0,4% (8 luglio 2021) | -