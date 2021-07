Bomba al centro per l’impiego, Festa: “Sospiro di sollievo per una città che ha bisogno di essere ascoltata” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ d’obbligo il plauso ai Carabinieri ed alla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo per questa brillante operazione effettuata. Per la città di Avellino un Sospiro di sollievo rispetto ad un accadimento che continuava a preoccupare residenti e istituzioni stesse” Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Questo episodio serva anche da monito a tutti noi per irrobustire un pilastro importante del rapporto con la gente che è l’ascolto, soprattutto in una fase delicata come quella che si sta vivendo. In determinate circostanze e per determinati fatti va anche messa da parte la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ d’obbligo il plauso ai Carabinieri ed alla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo per questa brillante operazione effettuata. Per ladi Avellino undirispetto ad un accadimento che continuava a preoccupare residenti e istituzioni stesse” Così il sindaco di Avellino, Gianluca. “Questo episodio serva anche da monito a tutti noi per irrobustire un pilastro importante del rapporto con la gente che è l’ascolto, soprattutto in una fase delicata come quella che si sta vivendo. In determinate circostanze e per determinati fatti va anche messa da parte la ...

Advertising

Agenzia_Italia : Arrestati due no mask per la bomba al centro per l'impiego di Avellino - anteprima24 : ** Bomba al centro per l'impiego, Festa: 'Sospiro di sollievo per una città che ha bisogno di essere ascoltata' **… - MatteoPugliese : RT @_Carabinieri_: Avellino: #Carabinieri ROS arrestano 2 uomini per terrorismo e eversione. Gli indagati, iscritti nelle liste dei “movime… - anteprima24 : ** Il Prefetto Spena: 'Grande plauso a tutte le Forze dell’Ordine per l’arresto degli at ... **… - ACiavula : Bomba al centro per l'impiego di Avellino. Arrestati due No Mask per terrorismo - Ciavula: -