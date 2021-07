Altaroma 2021 la moda protagonista a Spazio Margutta (Di giovedì 8 luglio 2021) Life&People.it Lo Spazio Margutta ospita il primo appuntamento del Calendario Altaroma 2021, in programma dal 7 luglio. Stiamo parlando di un progetto diventato realtà grazie a un concept innovativo che, tramite una prospettiva imprenditoriale inedita, punta a rilanciare il concetto di lusso e di unicità. Lo Spazio lo troveremo proprio in Via Margutta da alcuni anni diventata il nuovo polo della moda, dell’arte e della fotografia della Capitale nonché chiamata da molti come “la via degli stranieri”. In occasione di Altaroma 2021 ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 8 luglio 2021) Life&People.it Loospita il primo appuntamento del Calendario, in programma dal 7 luglio. Stiamo parlando di un progetto diventato realtà grazie a un concept innovativo che, tramite una prospettiva imprenditoriale inedita, punta a rilanciare il concetto di lusso e di unicità. Lolo troveremo proprio in Viada alcuni anni diventata il nuovo polo della, dell’arte e della fotografia della Capitale nonché chiamata da molti come “la via degli stranieri”. In occasione di...

