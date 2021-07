Uomini e Donne, ex corteggiatore dona un rene alla sorella: che coraggio! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’, ha donato un rene alla sorella. Il racconto sui social ha commosso tutti i seguaci. Un gesto sorprendente ha commosso tutti i fan di Uomini e Donne. Infatti l’ex tronista Alessandro D’Amico ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver donato un rene a Federica, la sua L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alessandro D’Amico, exdi ‘’, hato un. Il racconto sui social ha commosso tutti i seguaci. Un gesto sorprendente ha commosso tutti i fan di. Infatti l’ex tronista Alessandro D’Amico ha rivelato sul suo profilo Instagram di averto una Federica, la sua L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - TizianaFerrario : Ciao #Raffaella,sei stata una grande! Hai fatto sognare e divertire l'Italia,unendo generazioni di uomini,donne. I… - csch78 : RT @enzobianchi7: Le vere amicizie si accendono quando rendono possibile il racconto reciproco della vita: solo quelli cui possiamo raccont… - joblist_it : Lavoro, DONNE UOMINI COPPIE AZIENDA AGRICOLA (Full-time), Ewa Lant: cerca come curatori animali e operaie/i .Qualsi… -