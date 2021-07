Ultime Notizie Roma del 07-07-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 7 luglio Buongiorno da Francesco Vitale risalgono i contagi da covid in Italia 907 nuovi casi in 24 ore con l’indice RT ripresa in 8 regioni il tasso di positività scende Però allo 0 47% altri 24 decessi figliolo punta ora a convincere 215.000 insegnanti operatori scolastici a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza il vaccino e il 30% meno efficace le varianti a destra secondo uno studio israeliano verso il voto al buio il 13 luglio al Senato decreto Zane respinto da PD e Movimento 5 Stelle il testo della Lega che Cancella l’identità di genere entro oggi in vigore in Ungheria la legge che vieta la promozione dell’ omosessualità ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 7 luglio Buongiorno da Francesco Vitale risalgono i contagi da covid in Italia 907 nuovi casi in 24 ore con l’indice RT ripresa in 8 regioni il tasso di positività scende Però allo 0 47% altri 24 decessi figliolo punta ora a convincere 215.000 insegnanti operatori scolastici a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza il vaccino e il 30% meno efficace le varianti a destra secondo uno studio israeliano verso il voto al buio il 13 luglio al Senato decreto Zane respinto da PD e Movimento 5 Stelle il testo della Lega che Cancella l’identità di genere entro oggi in vigore in Ungheria la legge che vieta la promozione dell’ omosessualità ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Wuhan, torna l'incubo del virus: 56 nuovi casi positivi, scattano le quarantene Virus , torna la paura a Wuhan : il capoluogo della provincia di Hubei e focolaio del Covid - 19 in Cina , si confronta con il nuovo coronavirus, registrando un totale di 56 casi positivi e ...

Variante Lambda, si temono nuove mutazioni ma il vaccino è efficace Una variante di coronavirus , circolata per la prima volta in Perù e ora diffusa in tutto il mondo preoccupa gli scienziati, perché contiene un mix insolito di mutazioni. Si tratta della variante ...

Coronavirus, ultime notizie: in Corea del Sud il più alto numero di infezioni da dicembre Il Sole 24 ORE Quattro infermieri positivi: erano tutti vaccinati Quattro infermieri, tutti in servizio nell’ospedale di Gela, in provincia di Caltanissetta, sono risultati positivi al Covid nonostante avessero nei mesi scorsi gia’ avuto somministrata la seconda dos ...

Paura in un supermercato, spunta un ragno tropicale nella cassetta della frutta esotica Il trasporto della frutta esotica ha purtroppo sottratto l’esemplare dal suo habitat naturale per ridurlo, inevitabilmente, in cattività. Un grosso ragno tropicale originario del Sud America (Chromato ...

