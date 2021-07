Ufficiale | Verona | Gioè nuovo direttore generale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Con un comunicato sul proprio sito, l’Hellasha annunciato che Simonaè ildel club rossoblù. Questo quanto si legge: “Il Presidente Maurizio Setti e HellasFC sono lieti di annunciare che la Dott.ssa Simonaassume – a partire da oggi, mercoledì 7 luglio – la carica didel Club gialloblù. Laureata in Economia e Commercio, Simonaha iniziato nel 2017 il proprio percorso professionale in Hellas, ...

Laureata in Economia e Commercio, Simona Gioè ha iniziato nel 2017 il proprio percorso professionale in Hellas, ricoprendo dapprima l'incarico di Direttore Amministrativo di Hellas...Ad agosto si alza l'asticella con le sfide al Chievoe alla Reggiana. Lunedì 12 luglio, ore 18: Brescia Calcio vs Selezione Camuna Domenica 18 luglio, ore 18: Brescia Calcio vs Selezione ...VERONA - Il Verona ha ufficializzato il nome del suo nuovo direttore generale: si tratta della Dott.ssa Simona Gioè, già responsabile amministrativo del club scaligero, annunciata con questo ...Il concorso d'eleganza Poltu Quatu Classic 2021 ha regalato una galassia di emozioni, dove ha brillato il Museo Nicolis, con una Fiat 1100 Sport Barchetta MM.