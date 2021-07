Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Erik in manette (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se pensate che la nuova coppia di Tempesta d'amore composta da Maja e Florian sia alquanto monotona, presto sarete costretti a ricredervi. Abbiamo già visto che tra la figlia di Selina ed Erik si sono create delle tensioni a causa della proposta che Florian ha rivolto al fratello di acquistare la sua parte di terreno ereditata da Ludwig Saalfeld. Erik, che in realtà sa bene che in quella zona si trova una sorgente d'acqua curativa e miracolosa, vuole sfruttare questo business insieme ad Ariane e, di conseguenza, ha rifiutato l'offerta del giovane arrivando persino ad aggredire Maja che ha provato a spiegargli le ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se pensate che la nuova coppia did'composta da Maja e Florian sia alquanto monotona, presto sarete costretti a ricredervi. Abbiamo già visto che tra la figlia di Selina edsi sono create delle tensioni a causa della proposta che Florian ha rivolto al fratello di acquistare la sua parte di terreno ereditata da Ludwig Saalfeld., che in realtà sa bene che in quella zona si trova una sorgente d'acqua curativa e miracolosa, vuole sfruttare questo business insieme ad Ariane e, di conseguenza, ha rifiutato l'offerta del giovane arrivando persino ad aggredire Maja che ha provato a spiegargli le ...

