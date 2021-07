Super Smash Bros Ultimate | torneo online di Tekken

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Preparatevi alla prossima battaglia:è il protagonista esplicito del prossimoa mani nude diDopo un eventodedicato agli anni ’10, era ormai ora che il nuovo arrivato Kazuya Mishima ricevesse undiin. Non stiamo semplificando: l’evento è letteralmente intitolato così, in un doppio senso che allude sia alla serie di provenienza di Kazuya che al “pugno di ...

Per l'evento di questa settimana in Super Smash Bros. Ultimate, si terrà un Tekken Tournament . Limiterà l'azione ai combattenti che non usano armi nelle loro mosse. Il nuovo evento Super Smash Bros. Ultimate prende il via il 9 luglio . Preparatevi alla prossima battaglia: Tekken è il protagonista esplicito del prossimo torneo online a mani nude di Super Smash Bros. Ultimate. Il mondo dei videogiochi di Mario dedicati allo sport nasconde delle riflessioni più interessanti del previsto.