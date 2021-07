Sostenibilità: economia circolare, cittadini più informati, fiducia in Ue e Pnrr (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Cresce l'attenzione e la conoscenza dei cittadini sul tema dell'economia circolare. Resta ampia la fiducia nell'Europa, nel Recovery Fund e nel Pnrr, ma per accelerare la rivoluzione circolare in Italia quest'ultimo, per gran parte dei cittadini, dovrebbe prevedere prima di tutto risorse per la riconversione di impianti industriali obsoleti, incentivare le aziende impegnate sulla circolarità, educare i cittadini, sostenere la ricerca scientifica. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Ipsos “Futuro ed economia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Cresce l'attenzione e la conoscenza deisul tema dell'. Resta ampia lanell'Europa, nel Recovery Fund e nel, ma per accelerare la rivoluzionein Italia quest'ultimo, per gran parte dei, dovrebbe prevedere prima di tutto risorse per la riconversione di impianti industriali obsoleti, incentivare le aziende impegnate sulla circolarità, educare i, sostenere la ricerca scientifica. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Ipsos “Futuro ed...

Advertising

giornaleradiofm : Sostenibilità: Rifiuti, Piunti (Conou): 'Senza impianti la circolarità non si realizzerà mai': Roma, 7 lug. - (Adnk… - TV7Benevento : Sostenibilità: economia circolare, cittadini più informati, fiducia in Ue e Pnrr... - startzai : RT @Valori_it: La Commissione europea ha presentato, nel pomeriggio di martedì 6 luglio, la propria ipotesi di nuova strategia per la finan… - unimontagna : RT @Repower_Italia: #Podcast/ La #sostenibilità può offrire un nuovo futuro alla #montagna, contrastandone lo spopolamento? E’ possibile un… - Valori_it : La Commissione europea ha presentato, nel pomeriggio di martedì 6 luglio, la propria ipotesi di nuova strategia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità economia Inter, la conferenza di Marotta LIVE: 'Inzaghi è perfetto e vincente. Hakimi cessione dolora. Impensabile chiedere altri soldi a Suning. ... ... e in contemporanea per gli effetti dei problemi dell'economia globale che ha creato grandi problemi. Di riflesso il mondo del calcio sta cercando un modello di sostenibilità e continuità'. ...

Terna, in piano di sviluppo riassetto principali aree metropolitane e collegamenti con le isole ... lunga 37 km e completamente 'invisibile', contribuirà a migliorare la qualità del servizio elettrico locale, garantendo importanti benefici in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità dell'...

Sostenibilità: economia circolare, cittadini più informati, fiducia in Ue e Pnrr La Sicilia ... e in contemporanea per gli effetti dei problemi dell'globale che ha creato grandi problemi. Di riflesso il mondo del calcio sta cercando un modello die continuità'. ...... lunga 37 km e completamente 'invisibile', contribuirà a migliorare la qualità del servizio elettrico locale, garantendo importanti benefici in termini di sicurezza, affidabilità edell'...