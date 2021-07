Sonia Bruganelli starebbe segretamente lavorando ad una nuova trasmissione Mediaset, ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Molti credono che Sonia Bruganelli sia famosa esclusivamente per essere “la moglie di Paolo Bonolis”, altri l’hanno sentita nominare perché accreditata come nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Quello che non tutti sanno, però, è che Sonia è in realtà un’affermata imprenditrice a capo della SDL.tv, azienda di casting che lavora a stretto contatto con tutti i programmi di Paolo Bonolis. Insomma, tutti i partecipanti a Ciao Darwin, Avanti un Altro e chi più ne ha più ne metta, sono scovati ed arruolati proprio dalla SDL.tv. Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna. Sonia ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 luglio 2021) Molti credono chesia famosa esclusivamente per essere “la moglie di Paolo Bonolis”, altri l’hanno sentita nominare perché accreditata comeopinionista del Grande Fratello Vip. Quello che non tutti sanno, però, è cheè in realtà un’affermata imprenditrice a capo della SDL.tv, azienda di casting che lavora a stretto contatto con tutti i programmi di Paolo Bonolis. Insomma, tutti i partecipanti a Ciao Darwin, Avanti un Altro e chi più ne ha più ne metta, sono scovati ed arruolati proprio dalla SDL.tv. Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna....

PasqualeMarro : #SoniaBruganelli in vacanza con un uomo (Non è Bonolis) - TV_Italiana : Sonia Bruganelli sarebbe al lavoro su un talk show a tema #reality #mediaset. ?? Un programma... col cuore, insomm… - zazoomblog : Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis in vacanza con un altro uomo il web si rivolta per le foto postate -… - zazoomblog : Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis in vacanza con un altro uomo il web si rivolta per le foto postate -… - GossipItalia3 : Sonia Bruganelli racconta la malattia della figlia Sofia: “Avevo paura persino a toccarla” #gossipitalianews -