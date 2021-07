Riapertura scuole, a settembre torna l’organico covid: 70 mila fra docenti e Ata per una spesa di circa 400 milioni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Già da alcuni giorni si parla del ritorno dell'organico aggiuntivo covid in vista del ritorno a scuola a settembre. Anche considerando gli sviluppi dell'epidemia e delle prime indicazioni che vorrebbero una ripresa con mascherine e distanziamento, e dunque con possibili scaglionamenti orari, il Governo pensa di introdurre nuovamente i supplenti dell'emergenza tramite il decreto sostegni bis, che nei prossimi giorni dovrà essere necessariamente approvato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Già da alcuni giorni si parla del ritorno dell'organico aggiuntivoin vista del ritorno a scuola a. Anche considerando gli sviluppi dell'epidemia e delle prime indicazioni che vorrebbero una ripresa con mascherine e distanziamento, e dunque con possibili scaglionamenti orari, il Governo pensa di introdurre nuovamente i supplenti dell'emergenza tramite il decreto sostegni bis, che nei prossimi giorni dovrà essere necessariamente approvato. L'articolo .

