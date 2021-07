“Passa l’Italia”, la radiocronaca di Repice da brividi (Di mercoledì 7 luglio 2021) “A Wembley Passa l’Italia!”. La radiocronaca di Italia-Spagna con la voce di Francesco Repice, su Radio 1 Rai, diventa un cult. Il commento del cronista, nel momento dei rigori, trasmette tensione ed emozione. Il profilo di Radio 1 Rai su Twitter pubblica l’epilogo della cronaca, dopo il rigore decisivo di Jorginho. Sul social, però, tanti utenti pubblicano la clip che documenta il commento degli ultimi 2 penalty: quello sbagliato da Morata e quello segnato da Jorginho, in un crescendo di tensione ed emozioni. (raiplay.it) Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 7 luglio 2021) “A Wembley!”. Ladi Italia-Spagna con la voce di Francesco, su Radio 1 Rai, diventa un cult. Il commento del cronista, nel momento dei rigori, trasmette tensione ed emozione. Il profilo di Radio 1 Rai su Twitter pubblica l’epilogo della cronaca, dopo il rigore decisivo di Jorginho. Sul social, però, tanti utenti pubblicano la clip che documenta il commento degli ultimi 2 penalty: quello sbagliato da Morata e quello segnato da Jorginho, in un crescendo di tensione ed emozioni. (raiplay.it) Funweek.

Advertising

fisco24_info : 'Passa l'Italia', la radiocronaca di Repice da brividi: Il radiocronista della Rai tra emozioni e tensione… - LinsDom21 : RT @MadameA02: Felice che l'italia sia passata in finale però abbiamo sempre il problema dei lavoro sottopagati, femminicidi, il DdlZan che… - javithat : RT @MartyConLaY: Se passa l'Italia mi tatuo rosmello vive sulla schiena - onvlysofi : RT @masolinismo: se passa la danimarca e l'Italia non si scansa per eriksen io smetto di essere italiano - jupitersfille : @hugmenaliii tra essere leggera e non avere spirito critico ce ne passa però (giuro che anch'io so essere leggera m… -

Ultime Notizie dalla rete : Passa l’Italia "Passa l'Italia", la radiocronaca di Repice da brividi Adnkronos