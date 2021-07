Omofobia | Zan | ‘proposta Ostellari irricevibile | non è mediazione ma crudeltà’ 2

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – “Agli amici di Italia viva dico difendiamo il testo che abbiamo approvato alla Camera, frutto di una lunghissimache Italia viva ha contribuito a realizzare. Adesso che Italia viva si sfili e ammicchi ad una destra che non vuole sicuramente approvare una legge contro i crimini d’odio, perché ricordo che Salvini, come è anche la Meloni, è volato da Orban a sottoscrivere la cosiddetta Carta dei valori che contiene delle cose assolutamente inaccetabili, molto discriminatorie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La libertà di pensiero non è in discussione, così come la giornata contro l'nelle scuole ... ' Renzi pensi a garantire i suoi voti , vedrà che così il ddlpasserà'Lega e FdI si preparano all'ostruzionismo approfondimento Ddl, i dieci articoli del disegno di legge contro l'La mancanza di fiducia da parte di Pd, M5s e Leu ha quindi chiuso il ...Pubblicità "Qui -ha concluso Zan- si sta giocando sulla pelle delle persone, non possiamo accettare e approvare una norma che dovrebbe essere antidiscriminatoria, ma la proposta di Ostellari è una ...Soltanto qualcuno ha parlato degli omosessuali, ma così, di passaggio". Lo dice Emma Bonino, intervistata dal 'Corriere della Sera', a proposito del ddl Zan.