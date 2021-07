Morata sbaglia il rigore contro l’Italia: la moglie Alice Campello denuncia minacce (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una brutta vicenda subito dopo il match di Euro 2021 tra Italia e Spagna. L’attaccante Alvaro Morata è stato protagonista nel bene e nel male, prima il gol del pareggio poi il rigore decisivo sbagliato. Il calciatore della Juventus è stato vittima di insulti nei confronti della famiglia e dei figli. A riportarlo è stata Alice Campello, moglie del calciatore della Juventus: la compagna dello spagnolo ha riportato su Instagram alcuni messaggi offensivi e intimidatori ricevuti ieri sera durante e dopo la partita. “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero – ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una brutta vicenda subito dopo il match di Euro 2021 tra Italia e Spagna. L’attaccante Alvaroè stato protagonista nel bene e nel male, prima il gol del pareggio poi ildecisivoto. Il calciatore della Juventus è stato vittima di insulti nei confronti della famiglia e dei figli. A riportarlo è statadel calciatore della Juventus: la compagna dello spagnolo ha riportato su Instagram alcuni messaggi offensivi e intimidatori ricevuti ieri sera durante e dopo la partita. “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero – ha ...

ZZiliani : #MORATA SBAGLIA IL RIGORE DECISIVO: È ITALJUVE! Buon Mercoledì - pep_qui : Trezeguet che sbaglia nel 2006 e ci fa vincere il mondiale.. Morata che sbaglia nel 2021 e ci fa andare in finale… - Scass_andra : Tutti a dire che la partita l’abbiamo vinta con Chiellini che bullizza psicologicamente #JordiAlba e con Morata che… - aldo_zappatore : RT @ZZiliani: #MORATA SBAGLIA IL RIGORE DECISIVO: È ITALJUVE! Buon Mercoledì - gilamalfa : A me il gioco della Spagna non è mai piaciuto, estremamente noioso per poi cosa fare un gol e un paio di tiri impeg… -