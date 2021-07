Matteo Berrettini batte Auger-Aliassime. È in semifinale a Wimbledon (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Matteo Berrettini batte in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e vola in semifinale a Wimbledon dove affronterà il polacco Hubert Hurkacz, giustiziere in tre set di Roger Federer. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-3 5-7 7-5 6-3 reagendo a un grande momento di difficoltà a cavallo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set quando avversario, sedicesima testa di serie del torneo londinese, era riuscito a portare dalla sua parte l'inerzia dell'incontro. let or not he won the match. Berrettini is the final ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI -in quattro set il canadese Felixe vola indove affronterà il polacco Hubert Hurkacz, giustiziere in tre set di Roger Federer. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-3 5-7 7-5 6-3 reagendo a un grande momento di difficoltà a cavallo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set quando avversario, sedicesima testa di serie del torneo londinese, era riuscito a portare dalla sua parte l'inerzia dell'incontro. let or not he won the match.is the final ...

SuperTennisTv : ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - Jessica90651842 : RT @GeorgeSpalluto: Matteo Berrettini nella STORIA. 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, un italiano è in SEMIFINALE a WIMBLEDON. SEMIFINALE a… - BertiMatteo_off : RT @SuperTennisTv: ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini @Matt… -