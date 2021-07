Letta & C tradiscono la lezione dei padri

Advertising

LegaSalvini : FRANCESCO #STORACE DA APPLAUSI ?? “Ogni mattina Enrico Letta si alza pensando a come perdere voti. E la sera lo me… - fattoquotidiano : La7, Letta disegna l’albero genealogico che lo porta a Gramsci: “Il figlio di sua sorella ha sposato la zia della m… - ale_dibattista : VI RICORDATE DI LUI? Mentre le ghiandole salivari di tutti i politici (dai dirigenti del M5S a Salvini, passando p… - ManuelaBellipan : @MigranteDaMarte @Aljangelo @AngelaAngelmi Cioè, dopo che ti ho spiegato tutto questo, tu te ne esci con… - Pepppe862375p04 : @1757rebelde Paolo non essere ignorante io non sono omofobo, sono contro le discriminazioni di ogni genere, purtrop… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta &

Esulta invece il segretario del Pd Enricoche a questo punto invoca l'intervento del governo di Mario Draghi : "Ora che il Parlamento nella sua completezza si è pronunciato sta all'esecutivo ...Doccia fredda per Enricodal suo senatore Pd Mino Taricco sul ddl Zan. In un post fb stamattina Taricco ha spiegato di avere votato sì per discuterne il 13 luglio in aula ma voterà contro art. 1 e art 4 del ddl come ...Ma i dem hanno detto no al compromesso e si andrà al voto in aula sul testo del deputato Zan. 'Alla fine vinciamo anche questa' confida ai suoi il leader di Italia Viva, al termine della giornata camp ...Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Oggi a Roma tanti #Sindaci portano idee, proteste e proposte. Vanno ascoltati. La ricostruzione dell’Italia passerà dai territori oppure non avrà successo”. Lo scrive su ...