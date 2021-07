Lazio In Tour | la Regione Lazio regala 30 giorni di viaggio ai giovani under 25

(Di mercoledì 7 luglio 2021) 30diin regalo per gli-25? Adesso è possibile: si tratta del progettoindi! Ma come funziona? E quali sono le regole per accedere a questo straordinario regalo? LEGGI ANCHE — GenerAzioni, il portale di riferimento per gli U35 dellaInè l’Interrail della. Per tutta l’estate ...

giuseppebaratta : Sole, sport, musica e tanta bella gente! La sabbia di San Felice Circeo per il mio ritorno nel Lazio con la tappa d… - Ecodallecitta : RT @assoambiente: ?? @AceaGruppo gestisce l’impianto di trattamento della frazione organica più grande della Regione Lazio, quello di Aprili… - jacopogiliberto : RT @assoambiente: ?? @AceaGruppo gestisce l’impianto di trattamento della frazione organica più grande della Regione Lazio, quello di Aprili… - recyclind : RT @assoambiente: ?? @AceaGruppo gestisce l’impianto di trattamento della frazione organica più grande della Regione Lazio, quello di Aprili… - assoambiente : ?? @AceaGruppo gestisce l’impianto di trattamento della frazione organica più grande della Regione Lazio, quello di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tour

Extra Tv

L'evento fa parte di Will Meets, undi ascolto in Italia, da Sud a Nord, per incontrare i ... Calabria e Sicilia e, dopo la tappa campana, che toccherà Pollica e poi Napoli, proseguirà in. ...L' orchestra sarà impegnata in dueeuropei.Andiamo con ordine. Per tutta l’estate 2021, fino al 15 settembre, torna Lazio in Tour, l’Interrail di Regione Lazio che offre ad oltre 500 mila giovani della regione una formula gratuita per scoprire ...(NewNotizie) Nelle ultime 24 ore la regione che ha registrato più casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia con 144 nuovi positivi; seguono Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60) e ...