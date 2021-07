L’abbraccio di Roma a Raffaella Carrà: al via il corteo funebre per le strade della Capitale – La diretta video (Di mercoledì 7 luglio 2021) È cominciato alle 16, a Roma, il corteo funebre per Raffaella Carrà, scomparsa lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni. Dopo la partenza da Via Nemea 21, il corteo farà alcune tappe in giro per la città, tra una folla di fan, operatori tv, giornalisti e fotografi, sostando per un minuto per il pubblico saluto alla donna che ha riscritto la storia della musica italiana nel mondo. Si comincia dall’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis); poi il corteo proseguirà, fermandosi alla sede Rai di Via Teulada 66. A seguire, il Teatro delle Vittorie, la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) È cominciato alle 16, a, ilper, scomparsa lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni. Dopo la partenza da Via Nemea 21, ilfarà alcune tappe in giro per la città, tra una folla di fan, operatori tv, giornalisti e fotografi, sostando per un minuto per il pubblico saluto alla donna che ha riscritto la storiamusica italiana nel mondo. Si comincia dall’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis); poi ilproseguirà, fermandosi alla sede Rai di Via Teulada 66. A seguire, il Teatro delle Vittorie, la ...

