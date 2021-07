La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente di marzo (Di mercoledì 7 luglio 2021) La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente del 23 marzo scorso, a causa del quale il traffico marittimo del canale era rimasto bloccato per una settimana. La nave era stata disincagliata Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lastaildiper ladel 23scorso, a causa del quale il traffico marittimo delera rimasto bloccato per una settimana. Laera stata disincagliata

Advertising

ilpost : La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente - laregione : Salpa la Ever Given che bloccò il canale di Suez - Itsmylifemusic1 : La nave portacontainer 'Ever Given' è finalmente in viaggio dal Canale di Suez a più di tre mesi dal blocco del cor… - gabrieledepalma : raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'autorità del canale di Suez e gli armatori della Ever Given: caruccio… - RivistaStudio : Il 23 marzo la porta container Ever Given si incagliava nel Canale di Suez, le nostre vite sono continuate, la nave… -

Ultime Notizie dalla rete : nave Ever Suez, trovato accordo per lasciar ripartire la Ever Given EGITTO - E' stato trovato un accordo nella disputa sul blocco del canale di Suez a marzo a causa dell'incagliamento della nave Ever Given. La portacontainer sarà libera di lasciare il porto mercoledì, ha annunciato un portavoce dell'armatore giapponese Shoei Kisen Kaisha, senza fornire ulteriori dettagli. Lo studio ...

Ddl Zan: Renzi e Salvini sfidano Letta e M5S ... trovato accordo per lasciar ripartire la Ever Given 5 Luglio 2021 E' stato trovato un accordo nella disputa sul blocco del canale di Suez a marzo a causa dell'incagliamento della nave... Read More ...

Bloccò Canale di Suez 6 giorni: salpa la nave Ever Given. Risarcimento: ultima richiesta 550 milioni Rai News La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l'incidente del 23 marzo scorso, a causa del quale il traffico marittimo del ...

La Ever Given ha lasciato il Canale di Suez diretta a Rotterdam Il Cairo - La Ever Given, la gigantesca portacontainer che ha bloccato ... raggiunto un accordo tra l'Autorità del Canale di Suez (Sca), i proprietari della nave e la sua assicurazione. La nave, che è ...

EGITTO - E' stato trovato un accordo nella disputa sul blocco del canale di Suez a marzo a causa dell'incagliamento dellaGiven. La portacontainer sarà libera di lasciare il porto mercoledì, ha annunciato un portavoce dell'armatore giapponese Shoei Kisen Kaisha, senza fornire ulteriori dettagli. Lo studio ...... trovato accordo per lasciar ripartire laGiven 5 Luglio 2021 E' stato trovato un accordo nella disputa sul blocco del canale di Suez a marzo a causa dell'incagliamento della... Read More ...La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l'incidente del 23 marzo scorso, a causa del quale il traffico marittimo del ...Il Cairo - La Ever Given, la gigantesca portacontainer che ha bloccato ... raggiunto un accordo tra l'Autorità del Canale di Suez (Sca), i proprietari della nave e la sua assicurazione. La nave, che è ...