Il Barcellona punta a blindare un suo gioiello: i dettagli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pedro González López, meglio conosciuto come Pedri, è quel tipo di calciatore di cui sentiremo parlare a lungo. Il giovane classe 2002 ha disputato una partita sontuosa, ad Euro2020, contro l’Italia, nella prestigiosa cornice di Wembley, dando sfoggio delle sue incredibili doti nel palleggio, restando lucido in ogni situazione e mostrando personalità per l’intera durata dell’incontro. Sotto gli occhi di tutti, infatti, è riuscito a completare tutti i passaggi tentati nei primi 90 minuti di gioco. Una prestazione ineccepibile, data la tenera età del prodotto del vivaio del Las Palmas, che ha creato non pochi grattacapi agli uomini di Roberto Mancini, usciti comunque vittoriosi dalla ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pedro González López, meglio conosciuto come Pedri, è quel tipo di calciatore di cui sentiremo parlare a lungo. Il giovane classe 2002 ha disputato una partita sontuosa, ad Euro2020, contro l’Italia, nella prestigiosa cornice di Wembley, dando sfoggio delle sue incredibili doti nel palleggio, restando lucido in ogni situazione e mostrando personalità per l’intera durata dell’incontro. Sotto gli occhi di tutti, infatti, è riuscito a completare tutti i passaggi tentati nei primi 90 minuti di gioco. Una prestazione ineccepibile, data la tenera età del prodotto del vivaio del Las Palmas, che ha creato non pochi grattacapi agli uomini di Roberto Mancini, usciti comunque vittoriosi dalla ...

