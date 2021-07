Genitori no dad contro De Luca sul rientro a scuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Monica De Santis Le dichiarazione del presidente De Luca sulle modalità di rientro a scuola a settembre, continuano a tenere banco tra i Genitori dei comitati scuole aperte nate durante il periodo del lockdown quando in Campania le scuole di ogni ordine è grado, per sicurezza dei docenti e degli alunni sono furono chiuse dallo stesso Governatore. A scendere in campo ieri è stata l’Associazione Scuole aperte Campania, aderente a Rete Nazionale scuola in Presenza, che in una lunga nota ha contestato De Luca precisando che “I Genitori e gli insegnanti dell’Associazione e ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Monica De Santis Le dichiarazione del presidente Desulle modalità dia settembre, continuano a tenere banco tra idei comitati scuole aperte nate durante il periodo del lockdown quando in Campania le scuole di ogni ordine è grado, per sicurezza dei docenti e degli alunni sono furono chiuse dallo stesso Governatore. A scendere in campo ieri è stata l’Associazione Scuole aperte Campania, aderente a Rete Nazionalein Presenza, che in una lunga nota ha contestato Deprecisando che “Ie gli insegnanti dell’Associazione e ...

