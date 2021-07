Follia a Casoria | ubriaco litiga con la moglie e spara un colpo di pistola contro la parete

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Notte di terrore acon la compagna eundiil muro. La centrale operativa del 112 aveva raccolto in nottata una segnalazione di colpi d’arma da fuoco, esplosi verosimilmente in un’abitazione del centro città. Quando i militari hanno individuato l’appartamento, hanno scoperto – spiegano – “che il 62enne, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ISCHIA – Controlli a tappeto anche sull'isola di Ischia, nell'ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. I militari della Compagnia locale hanno identificato 147 per ...