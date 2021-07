Devozione a San Giuseppe: Preghiera del mattino del 7 Luglio 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Mercoledì è giorno di Devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi 7 Luglio per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Mi rivolgo verso Te, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Mercoledì è giorno dia San, ecco ladelda recitare oggi 7per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo l’intercessione di Sanper iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Mi rivolgo verso Te, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

