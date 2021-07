Dai capelli grigi di Jodie Foster e Andie McDowell al raccolto scultura di Bella Hadid | si aprono le danze del primo vero evento glam post pandemia E torna la bellezza

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Festival di Cannes 2021, pronte a oltre dieci giorni di sfida a colpi di acconciature, trucchi, raccolti, contouring & co? Ilour èto. Dal vivo, sul red carpet della 74ma edizione della kermesse cinematografica in programma dal 6 al 17 luglio. E la, naturalmente, contribuisce allo spettacolo. Specie dopo un anno di Zoom call, di raccolti fai da te, di carenza di foto di celebrity in Rete, anche loro, confinate senza eventi, senza personal stylist, senza un bel niente. Cannes ...