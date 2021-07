UFFICIALE – Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG

(Di martedì 6 luglio 2021)passa al PSGè undel PSG. Dopo le visite mediche e le firme è dunque arrivata anche l’ufficialità del trasferimento dell’esterno marocchino. Nell’unico campionato con la maglia dell’Inter,ha collezionato 45 presenze totali, realizzando 7 gol totali e contribuendo in maniera importante alla conquista dello Scudetto. Il club nerazzurro incasserà dalla sua cessione 60 milioni di euro di parte fissa a cui si aggiungono 8 milioni in bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di bonus più complessi. GRAZIE!Il Club ringrazia il ...

È fatta per il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, preannunciato ieri dal giocatore attraverso Twitter con un post pubblicato alle 14.19 che ritraeva un piccolo aereo in fase di decollo. Poco fa è arrivata l'ufficialità da parte del club parigino. Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. È arrivato il comunicato ufficiale sia da parte del club parigino che da parte di Inter. (ANSA) – MILANO, 06 LUG – Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint-Germain. L'Inter ha infatti confermato, con una nota, la cessione dell'esterno marocchino al club francese, in u ... Niente più derby sulla fascia tra Theo Hernandez e Achraf Hakimi. Il terzino marocchino è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg ...