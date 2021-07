«Temptation Island 2021»: il toy boy alza la cresta (ma dura poco) (Di martedì 6 luglio 2021) Il lutto ha fasi precise, cadenzate. La negazione precede la rabbia, necessaria, poi, per arrivare all’accettazione. Un momento, questo, cui Valentina non è mai approdata. La quarantenne, che a Temptation Island ha trascinato il baby-fidanzato, Tommaso, colpevole di una gelosia giudicata «patologica», ha seduto sul tronco del falò di confronto, incapace di prendere atto di quanto sia successo. «Lo trito», ha promesso, poco prima di chiedere un faccia a faccia con il ventunenne. «Voglio stare con Giulia», di professione tentatrice, ha ribadito il ragazzino, perdendo, però, ogni sua sicurezza di fronte all’immagine composta della compagna. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Il lutto ha fasi precise, cadenzate. La negazione precede la rabbia, necessaria, poi, per arrivare all’accettazione. Un momento, questo, cui Valentina non è mai approdata. La quarantenne, che a Temptation Island ha trascinato il baby-fidanzato, Tommaso, colpevole di una gelosia giudicata «patologica», ha seduto sul tronco del falò di confronto, incapace di prendere atto di quanto sia successo. «Lo trito», ha promesso, poco prima di chiedere un faccia a faccia con il ventunenne. «Voglio stare con Giulia», di professione tentatrice, ha ribadito il ragazzino, perdendo, però, ogni sua sicurezza di fronte all’immagine composta della compagna.

