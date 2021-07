Roberta Di Padua cerca un uomo e lancia un appello su Instagram: “Se sei single fatti avanti” (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) In queste ore, Roberta Di Padua ha fatto un appello su Instagram in cui ha parlato del fatto che sia alla ricerca di un uomo. Dopo le delusioni ricevute a Uomini e Donne, specie per quanto riguarda la fine della storia con Riccardo Guarnieri, la dama si è messa nuovamente su piazza. Nel corso della L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 luglio 2021) In queste ore,Diha fatto unsuin cui ha parlato del fatto che sia alla ridi un. Dopo le delusioni ricevute a Uomini e Donne, specie per quanto riguarda la fine della storia con Riccardo Guarnieri, la dama si è messa nuovamente su piazza. Nel corso della L'articolo proviene da KontroKultura.

