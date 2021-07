Raffaella Carrà | camera ardente e funerali | le sue ultime volontà sulla bara

(Di martedì 6 luglio 2021) Le esequie diprenderanno ufficialmente il via domani 7 luglio con un corteo funebre. La celebre artista, come spiega RaiNews, sarebbe scomparsa in seguito ad una malattia che ha deciso di non rendere nota, sebbene le indiscrezioni parlassero di un brutto male. A seguire tutte le informazioni sul corteo ed i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - Danyboy1991 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? L’omaggio della Nazionale a Raffaella Carrà nel riscaldamento di #ItaliaSpagna #Azzurri #VivoAzzurro #IT… - emilyndosta : RT @gallant_bi: In onore di Raffaella Carrà, ricordo il momento più alto della mia carriera universitaria -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

'Non devo spendere troppe parole per raccontare cosa ha rappresentatoper la televisione nel nostro Paese e in particolare per la Rai. Un'eccellenza assoluta che ha dato prestigio all'...Lorella Cuccarini h a ricordato, morta all'età di 78 anni . Per l'insegnante di Amici laè stato un mito assoluto, un vero punto di riferimento anche se però le due non hanno mai lavorato insieme. Pare anche ...