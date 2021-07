Prima gara Consip per la cybersicurezza nella Pa. Tutti i dettagli (Di martedì 6 luglio 2021) Consip ha bandito giovedì scorso, 1° luglio, la Prima gara strategica per la sicurezza cibernetica nella pubblica amministrazione, per la fornitura di prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, e la protezione dei canali email, web e dati. Si chiama “Sicurezza On Premises – strumenti di gestione, protezione email, web e dati” ed è la Prima delle tre previste da Consip in ambito sicurezza informatica in attuazione del Piano triennale per l’informatica nella Pa 2020-2022, predisposto da Agid e ministero per l’Innovazione tecnologica e transizione ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021)ha bandito giovedì scorso, 1° luglio, lastrategica per la sicurezza ciberneticapubblica amministrazione, per la fornitura di prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, e la protezione dei canali email, web e dati. Si chiama “Sicurezza On Premises – strumenti di gestione, protezione email, web e dati” ed è ladelle tre previste dain ambito sicurezza informatica in attuazione del Piano triennale per l’informaticaPa 2020-2022, predisposto da Agid e ministero per l’Innovazione tecnologica e transizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima gara Ricciardo ed il GP Australia: "Straziante non poter tornare a Melbourne" ... niente Melbourne nel 2021 Impossibile fare diversamente Dopo la cancellazione all'ultimo istante della gara nel 2020, per quest'anno la tappa australiana era stata inserita in calendario come prima ...

Il Banco ha il suo centro: arriva Christian Mekowulu! Ai playoff, nella prima storica partecipazione della piazza veneta, ha dominato con 17.0 punti e 7.3 rimbalzi: in Gara 2 dei quarti contro la Virtus Bologna ha scritto il suo high con 23 punti, 7 ...

Cyber security degli Enti. Consip pubblica la prima gara Strade & Autostrade Nuoto, Europei Juniores 2021: Benedetta Pilato punta alla doppietta d’oro in vista di Tokyo Prima gara e subito record dei campionati per Benedetta Pilato, che ha fatto il suo esordio questa mattina negli Europei Juniores in corso di svolgimento a Roma. La giovane stella del nuoto azzurro ha ...

Olimpiadi Tokyo 2021, tutto quello che c’è da sapere sui giochi A meno di tre settimane dalla cerimonia inaugurale della 32esima edizione dei Giochi Olimpici, ecco date, curiosità e informazioni su come seguire le gare ...

