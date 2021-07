Persi i contatti con un aereo | ' Forse è caduto in mare'

(Di martedì 6 luglio 2021) Il velivolo, un un An - 26, viaggiava in Estremo Oriente. Partito da Petropavlovsk - Kamchatsky, l'era diretto a Palana nella Penisola di Kamchatka. A bordo 28 persone tra cui due ...

In Kamchatka, nel lontano Oriente russo, si sono persi i contatti di un aereo An - 26, sul quale viaggiavano 28 persone, tra cui sei membri dell'equipaggio e due bambini. Le autorità russe hanno riferito di aver perso i contatti con il velivolo. I servizi di emergenza russi hanno localizzato il punto in cui l'aereo scomparso, un An-26, si è schiantato in mare. Lo riferisce l'agenzia stampa RIAnews. I contatti con il ... Persi i contatti con un aereo An-26: sul velivolo anche un bambino e sei membri dell'equipaggio.