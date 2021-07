Papa Francesco ricoverato in ospedale: l’aggiornamento sulle sue condizioni (Di martedì 6 luglio 2021) Sono state comunicate questa mattina le condizioni del Pontefice in seguito all’intervento. Papa Francesco è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 6 luglio 2021) Sono state comunicate questa mattina ledel Pontefice in seguito all’intervento.è ancoraal Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - fattoquotidiano : Il Papa operato al colon per una stenosi diverticolare sintomatica. Visto quello che c’è intorno a lui in Vaticano,… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #6luglio #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte e stamattina ha letto alcuni quotidiani. Buoni gli esami di c… - generacomplotti : RT @VirgilioVazzari: Ecco come gli Lgbt stanno strumentalizzando Papa Francesco creando fake news -