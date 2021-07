Malattie rare | “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico | necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura”

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma e Firenze, 6 luglio 2021 – Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionaledell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi diogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguardain età pediatrica. Per iin età adulta, invece, le più frequenti sono ledel sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e ...

6 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milion ...(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Dopo l'estate arriverà il nuovo piano delle malattie rare, dopo un'attesa che si protrae dal 2016. A darne notizia è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in occasio ...