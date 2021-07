Infortunio Arthur, brutte notizie per la Juventus: possibile operazione (Di martedì 6 luglio 2021) Infortunio Arthur – La sua prima stagione alla Juventus si è rivelata un flop. Arthur Melo, ex Barcellona, non è mai riuscito ad imporsi a centrocampo a causa dei troppi infortuni che lo hanno limitato. Di fatto, adesso cerca riscatto con Max Allegri, anche se per il tecnico non è incedibile. Però c’è un problema fisico che si porta dietro ormai da mesi e questa volta potrebbe fermarlo per diverso tempo. Infortunio Arthur, le ultimissime sulla possibile operazione La Gazzetta dello Sport ha fatto un quadro generale sulle condizioni dell’ex Barcellona. ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 luglio 2021)– La sua prima stagione allasi è rivelata un flop.Melo, ex Barcellona, non è mai riuscito ad imporsi a centrocampo a causa dei troppi infortuni che lo hanno limitato. Di fatto, adesso cerca riscatto con Max Allegri, anche se per il tecnico non è incedibile. Però c’è un problema fisico che si porta dietro ormai da mesi e questa volta potrebbe fermarlo per diverso tempo., le ultimissime sullaLa Gazzetta dello Sport ha fatto un quadro generale sulle condizioni dell’ex Barcellona. ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Arthur lotta con l’infortunio: a luglio si opera? Il brasiliano si sta già allenando per superare la calcific… - Sicilianodoc73 : RT @forumJuventus: GdS: 'Arthur lotta con l’infortunio: a luglio si opera? Il brasiliano si sta già allenando per superare la calcificazion… - infoitsport : Juve, ansia Arthur: rischio operazione. Fra soldi e infortunio è quasi incedibile - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: GdS: 'Arthur lotta con l’infortunio: a luglio si opera? Il brasiliano si sta già allenando per superare la calcificazion… - Vittoriog82 : RT @forumJuventus: GdS: 'Arthur lotta con l’infortunio: a luglio si opera? Il brasiliano si sta già allenando per superare la calcificazion… -