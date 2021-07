De Laurentiis minaccia lo sciopero per i due turni di agosto se gli stadi non saranno accessibili a tutti! (Di martedì 6 luglio 2021) Ieri a Milano Aurelio De Laurentiis ha tenuto una riunione, convocata da Preziosi, in cui erano presenti alcuni presidenti. Il patron azzurro, infatti, con la Sampdoria e Genoa fa parte del gruppo dei club che minacciano lo sciopero nei due turni di agosto per via dei stadi che non saranno accessibili a tutti nonostante che la campagna vaccinale sia a un buon punto. Un argomento che il presidente del Napoli aveva già discusso in conferenza stampa, tenutasi a Roma mercoledì scorso. Questo è quanto riferito da Tuttosport. Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) Ieri a Milano Aurelio Deha tenuto una riunione, convocata da Preziosi, in cui erano presenti alcuni presidenti. Il patron azzurro, infatti, con la Sampdoria e Genoa fa parte del gruppo dei club cheno lonei duediper via deiche nona tutti nonostante che la campagna vaccinale sia a un buon punto. Un argomento che il presidente del Napoli aveva già discusso in conferenza stampa, tenutasi a Roma mercoledì scorso. Questo è quanto riferito da Tuttosport.

