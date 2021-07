Covid, troppi docenti e Ata non protetti? Giannelli (ANP): “Valutare forme di obbligo vaccinale” (Di martedì 6 luglio 2021) "Non vedo grandi novità nelle indicazioni del Cts, se non che bisogna accelerare con la vaccinazione degli studenti. Altrimenti, a parte le mascherine e il distanziamento, a settembre avremo il problema dei trasporti e dei turni con una percentuale di studenti in Dad come è stato anche nei periodi meno difficili dello scorso anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) "Non vedo grandi novità nelle indicazioni del Cts, se non che bisogna accelerare con la vaccinazione degli studenti. Altrimenti, a parte le mascherine e il distanziamento, a settembre avremo il problema dei trasporti e dei turni con una percentuale di studenti in Dad come è stato anche nei periodi meno difficili dello scorso anno scolastico". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, troppi docenti e Ata non protetti? Giannelli (ANP): “Valutare forme di obbligo vaccinale” - logged_logged : @pbecchi La comunità scientifica mondiale sta studiando ancora il Covid 19 e le varianti , l' efficacia,gli effetti… - vendutoschifoso : RT @natalinogori51: @simabastaroghi @anto_galli4 QUALCUNO PAGHERA’?: Covid - 'In Italia troppi errori fatali' - anto_galli4 : RT @natalinogori51: @simabastaroghi @anto_galli4 QUALCUNO PAGHERA’?: Covid - 'In Italia troppi errori fatali' - natalinogori51 : @simabastaroghi @anto_galli4 QUALCUNO PAGHERA’?: Covid - 'In Italia troppi errori fatali' -