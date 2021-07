Concorso 1052 Vigilanti Mibact | prova scritta il 28 luglio | nuove modalità di svolgimento

Leggi su leggioggi

(Di martedì 6 luglio 2021) ***aggiornamento del 6/07/2021: con avviso nella Gazzetta Ufficiale vengono definitedidelle prove. In sintesi: laselettivasi potrà svolgere in sedi decentrate e con il supporto del digitale e della strumentazione informatica; laorale verrà svolta in videoconferenza nel caso in cui si aggravi la situazione epidemiologica; almeno 20 giorni prima dellodellaverranno pubblicate sul sito riqualificazione.formez.it e sul sistema “Step-One 2019” le misure per la ...