"Chi sei", il primo singolo di Care: "un pezzo introspettivo" (Di martedì 6 luglio 2021) "È nata in me l'esigenza di raccontarmi e spiegare agli altri chi sono veramente, lo faccio con la musica, con le parole e con l'anima, e penso che non ci sia nulla di più bello, tutto ciò mi riempie il cuore" Dall'11 giugno è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica "Chi sei" (BIT Records), primo singolo di Care. E' possibile stabilire il confine tra ciò che siamo e ciò che ci è successo? Forse no, perché certi dubbi sono destinati a far parte della nostra storia personale esattamente così come sono, senza la possibilità di chiarirli, ma solo con la volontà di imparare a conviverci: ed è di questi dubbi ...

