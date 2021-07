Carrà | il commosso saluto di Maria De Filippi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 luglio 2021) La regina della Tv si è spenta a 78 anni Raffaellase n’è andata ieri, lunedì 5 luglio, dopo una silenziosa battaglia contro una malattia che lei aveva sempre tenuto nascosta. Una notizia che ha scosso il mondo delle tv italiano e non. Tantissimi i messaggi di cordoglio e i pensieri per Raffa. Tra i più commossi quello diDe. “Mi è arrivato un Whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: ‘Non è vero’“. Poi ha aggiunto: “Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai. ...