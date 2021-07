Cannes 2021 | extra-large come una Biennale Ma ci vorrebbe la pozione magica di Asterix

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 luglio 2021) È umano che il Festival del cinema più prestigioso del mondo non si dia pace per l’edizione 2020 bruciata dal Covid. È comprensibile che si sforzi di risarcire le produzioni di casa rimaste forzosamente in panchina, inventando sezioni ad hoc e moltiplicando le occasioni di visibilità per non far torto a nessuno. Da sempre i francesi sono i più bravi d’Europa a proteggere il cinema di casa. Chi arriva sulla Croisette però non ha fatto i conti con la tagliadi questo 74° Festival, che nonostante le persistenti decimazioni da regole sanitarie è a tutti gli effetti un’edizione. È il famoso: “Dove eravamo rimasti?” di ...