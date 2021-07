Calciomercato Milan, due club tedeschi su Hauge: i dettagli (Di martedì 6 luglio 2021) Calciomercato Milan: due club di Bundesliga avrebbero messo gli occhi su Hauge, sulla lista dei partenti dei rossoneri Il Milan starebbe lavorando non solo per il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Hauge potrebbe lasciare i rossoneri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L’ex Bodo Glimt sarebbe oggetto desiderio dell’Eintracht Francoforte, che avrebbe offerto ai rossoneri circa 8 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021): duedi Bundesliga avrebbero messo gli occhi su, sulla lista dei partenti dei rossoneri Ilstarebbe lavorando non solo per il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina,potrebbe lasciare i rossoneri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L’ex Bodo Glimt sarebbe oggetto desiderio dell’Eintracht Francoforte, che avrebbe offerto ai rossoneri circa 8 milioni di euro. Ildi Via Aldo Rossi ...

