A Plague Tale | Innocence per PS5 | Xbox Series X S e Switch è finalmente disponibile

(Di martedì 6 luglio 2021) Asobo Studio e Focus Home Interactive annunciano che il pluripremiato Aè orain versione digiper consoleXS e PlayStation 5. Questa versione migliorata offre 60 FPS, ottimizzazioni audio, grafica con risoluzione fino a 4K UHD e tempi di caricamento più rapidi. Aesce oggi in Cloud Streaming anche per Nintendo. Le copie fisiche per PS5 eXS saranno disponibili nei negozi a ...

