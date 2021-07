Wimbledon, Berrettini ai quarti: battuto Ivashka in 3 set (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini batte in tre set il bielorusso Ilya Ivashka e vola ai quarti di finale di Wimbledon. Il 25enne romano, settima testa di serie, domina la sfida contro il numero 79 del mondo, sconfitto con il punteggio 6-4, 6-3, 6-1 in un’ora e 46 minuti di gioco, e dopo 23 anni riporta il tennis tricolore nei quarti del major sull’erba londinese. Berrettini è il terzo italiano di sempre riuscito a entrare tra i migliori 8 di Wimbledon nell’era Open: prima di lui c’erano riusciti solo Adriano Panatta nel 1979 e Davide Sanguinetti nel 1998. Mercoledì ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteobatte in tre set il bielorusso Ilyae vola aidi finale di. Il 25enne romano, settima testa di serie, domina la sfida contro il numero 79 del mondo, sconfitto con il punteggio 6-4, 6-3, 6-1 in un’ora e 46 minuti di gioco, e dopo 23 anni riporta il tennis tricolore neidel major sull’erba londinese.è il terzo italiano di sempre riuscito a entrare tra i migliori 8 dinell’era Open: prima di lui c’erano riusciti solo Adriano Panatta nel 1979 e Davide Sanguinetti nel 1998. Mercoledì ...

