Sondaggio, Zaia e Decaro al top, Zingaretti in risalita, male Raggi e De Magistris (Di lunedì 5 luglio 2021) Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia. Se si votasse in questo momento il presidente della Regione Veneto otterrebbe il 74% dei consensi, mentre il sindaco di Bari il 65%. I dati emergono dalla nuova edizione della tradizionale indagine annuale ‘Governance Poll’ realizzata da Noto sondaggi per il Sole24ore. Dietro di loro, però, dodici mesi dopo la scorsa rilevazione, il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento. Non sono infatti più del centrodestra i quattro governatori più popolari d’Italia. Dopo Zaia infatti, al secondo posto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Lucae Antoniosi confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia. Se si votasse in questo momento il presidente della Regione Veneto otterrebbe il 74% dei consensi, mentre il sindaco di Bari il 65%. I dati emergono dalla nuova edizione della tradizionale indagine annuale ‘Governance Poll’ realizzata da Noto sondaggi per il Sole24ore. Dietro di loro, però, dodici mesi dopo la scorsa rilevazione, il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento. Non sono infatti più del centrodestra i quattro governatori più popolari d’Italia. Dopoinfatti, al secondo posto ...

Advertising

HuffPostItalia : Sondaggio, Zaia e Decaro al top, Zingaretti in risalita, male Raggi e De Magistris - angiuoniluigi : RT @fanpage: Luca Zaia resta in vetta: è lui il presidente di Regione più amato. Sondaggio realizzato da Noto per Il Sole 24 Ore. https://… - mrcfsn : RT @fanpage: Luca Zaia resta in vetta: è lui il presidente di Regione più amato. Sondaggio realizzato da Noto per Il Sole 24 Ore. https://… - fanpage : Luca Zaia resta in vetta: è lui il presidente di Regione più amato. Sondaggio realizzato da Noto per Il Sole 24 Or… - rassegnagram : Oggi @sole24ore pubblica i risultati del suo sondaggio di gradimento sui #governatori locali: #Sala e #Raggi boccia… -