Si può licenziare e tra i primi a pagare è un lavoratore cieco: “Avevo già perso tutto” (Di lunedì 5 luglio 2021) Alessandro Cambarau, lavoratore rimasto cieco dopo il distacco della retina in entrambi gli occhi, è stato licenziato non appena dal Governo è stato dato eliminato il blocco che tutelava i dipendenti a causa della pandemia. Il distacco della retina in entrambi gli occhi. Poi ventiquattro operazioni per cercare di recuperare, almeno in parte, la vista. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 luglio 2021) Alessandro Cambarau,rimastodopo il distacco della retina in entrambi gli occhi, è stato licenziato non appena dal Governo è stato dato eliminato il blocco che tutelava i dipendenti a causa della pandemia. Il distacco della retina in entrambi gli occhi. Poi ventiquattro operazioni per cercare di recuperare, almeno in parte, la vista. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Alexandra5S5 : RT @angelo_fornaro: Se in Islanda si sperimenta una riduzione di ore lavorarative, in Italia si fa ' l' opposto 'LICENZIARE È MOLTO PIÙ FAC… - GiancarloGarci6 : RT @angelo_fornaro: Se in Islanda si sperimenta una riduzione di ore lavorarative, in Italia si fa ' l' opposto 'LICENZIARE È MOLTO PIÙ FAC… - MarceVann : RT @angelo_fornaro: Se in Islanda si sperimenta una riduzione di ore lavorarative, in Italia si fa ' l' opposto 'LICENZIARE È MOLTO PIÙ FAC… - sabrina07062011 : RT @angelo_fornaro: Se in Islanda si sperimenta una riduzione di ore lavorarative, in Italia si fa ' l' opposto 'LICENZIARE È MOLTO PIÙ FAC… - PaoloSpallino : RT @angelo_fornaro: Se in Islanda si sperimenta una riduzione di ore lavorarative, in Italia si fa ' l' opposto 'LICENZIARE È MOLTO PIÙ FAC… -

Ultime Notizie dalla rete : può licenziare Costruire l'Organizzazione indipendente di classe ... - dal 1° luglio nessun divieto per i padroni dell'industria e dell'edilizia di licenziare; secondo ... Deve perciò tentare di disinnescare la 'bomba sociale' che può ostacolare i piani antioperai e ...

Ripresa dai video mentre ruba 90 euro, il Casinò può licenziare la dipendente infedele VENEZIA - Fu licenziata dal Casinò di Venezia per un ammanco di circa 90 euro nel novembre 2019, un anno dopo il Tribunale aveva stabilito che quel provvedimento era illegittimo, condannando la casa ...

Blocco licenziamenti: la proroga, chi può licenziare e chi no Ti Consiglio ... - dal 1° luglio nessun divieto per i padroni dell'industria e dell'edilizia di; secondo ... Deve perciò tentare di disinnescare la 'bomba sociale' cheostacolare i piani antioperai e ...VENEZIA - Fu licenziata dal Casinò di Venezia per un ammanco di circa 90 euro nel novembre 2019, un anno dopo il Tribunale aveva stabilito che quel provvedimento era illegittimo, condannando la casa ...